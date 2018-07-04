Экономика

18:29 04.07.2018

МКМТ ввела годовую квоту на импорт серной кислоты и олеума

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Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) ввела годовую квоту на импорт серной кислоты и олеума из Беларуси в размере 30,8 тыс. тонн, России – 8,6 тыс. тонн, других стран – 4,3 тыс. тонн.

Соответствующее решение опубликовано в официальном издании "Урядовый курьер" в среду.

Такие размеры квот будут действовать с 1 сентября 2018 года до конца августа 2019 года.

По решению МКМТ, во втором периоде, с 1 сентября 2019 года и до конца августа 2020 года квота на импорт серной кислоты и олеума из Беларуси будет зафиксирована на уровне 32,3 тыс. тонн, России – 9,1 тыс. тонн, других стран – 4,5 тыс. тонн в год.

В третьем периоде, с 1 сентября 2020 года и до конца августа 2021 года квота на импорт серной кислоты и олеума из Беларуси составит 33,9 тыс. тонн, России – 9,5 тыс. тонн, других стран – 4,8 тыс. тонн в год.

Действие специальных мер не распространяется на импорт из около 50 стран, в т.ч. Казахстана.

Как сообщалось, МКМТ приняла решение о введении квот 2 июля.

Согласно данным Госстата, за январь-апрель 2018 года импорт в Украину серной кислоты и олеума из России составил 2,1 тыс. тонн на $99,2 тыс., из Беларуси – 18 тыс. тонн на $820,5 тыс.

На эти две страны приходилось почти 100% всего импорта этой продукции, тогда как ее экспорт составил 23,4 тонны на $7,7 тыс.

Против введения ограничений на импорт серной кислоты выступали ряд украинских металлургических компаний, тогда как химические предприятия настаивали на их введении.

Теги: #серная_кислота #квота #мкмт #беларусь
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