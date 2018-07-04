Экономика

18:28 04.07.2018

Платина подешевела до минимума за 10 лет

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Платина подешевела до минимума за 10 лет

Цена платины на этой неделе упала до минимального уровня с декабря 2008 года на фоне угроз различных стран мира предпринять ответные меры, если США введут новые пошлины на импортные автомобили.

Наиболее активно торгуемые контракты в понедельник рухнули на 5,2%, что стало максимальным падением котировок почти за семь лет. Во вторник цены отыграли вверх 4% - до $846,3 за унцию, однако в ходе торгов в среду они возобновили снижение и сейчас находятся в районе $842,2 за унцию.

Платина, которая широко используется в производстве автомобильных катализаторов, подешевела уже на 18% с пикового уровня января, отмечает MarketWatch.

Теги: #авто #пошлины #платина
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