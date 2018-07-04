Проблема с поставками зерна на терминал Bunge решена - Омелян

Приостановка поставок зерна на терминал Bunge в Николаеве была вызвана поломкой двух локомотивов 3 июля, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Вчера сломались два локомотива. Один уже починили, один заимствовали", - пояснил министр в кулуарах встречи президента Украины Петра Порошенко с представителями бизнеса в Киеве в среду.

По его словам, ситуация не вышла из разряда "штатная поломка" и в настоящее время проблема решена.

Ранее президент Американской торговой палаты Украины Энди Гундер сообщил, что в среду утром в Николаеве был заблокирован участок железной дороги, ведущий к терминалу Bunge, и по этой причине приостановлены поставки зерна.

Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить комментарий Bunge относительно этой ситуации.

Bunge является ведущей мировой компанией, работающей в сфере агробизнеса и продуктов питания. Осуществляет деятельность более чем в 40 странах мира. Количество ее сотрудников достигает почти 35 тыс. чел.

Bunge занимается закупкой, продажей, хранением масличных и зерновых культур, переработкой масличных, производством сахара и этанола из сахарного тростника, переработкой пшеницы, кукурузы и черта для изготовления ингредиентов, использующихся компаниями-производителями продуктов питания; продает удобрения в Южной Америке.

Основными активами Bunge в Украине является Днепропетровский маслоэкстракционный завод, производящий рафинированное подсолнечное масло под ТМ "Олейна", "Умница", и дочернее предприятие с иностранной инвестиции "Сантрейд" (Киев) с элеватора в ряде регионов Украины. Кроме трейдинга зерном и маслом, компания также осуществляет торговлю средствами защиты растений, семенным материалом.