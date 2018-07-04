Украина к 4 июля собрала 4,7 млн тонн зерна нового урожая

Украина по состоянию на 4 июля собрала 4,7 млн тонн зерна нового урожая с 1,6 млн га при урожайности 29,3 ц/га.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, жатва продолжаются в 19 областях. В частности, Николаевская область собрала 1 млн тонн ранних зерновых с 359,1 тыс. га, Одесская 1,3 млн тонн с 348,4 тыс. га.

"В разрезе культур собрано: озимой пшеницы - 2,58 млн тонн с 883,3 тыс. га при урожайности 29,2 ц/га, яровой пшеницы - 2,2 тыс. тонн с 0,8 тыс. га при урожайности 28,2 ц/га, озимого ячменя - 1,9 млн тонн с 578 тыс. га при урожайности 32,6 ц/га, ярового ячменя - 70,3 тыс. тонн с 36,9 тыс. га при урожайности 19,1 ц/га, гороха - 124,4 тыс. тонн с 92 тыс. га при урожайности 13,5 ц/га", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в 17 областях продолжается уборка озимого рапса, который обмолочен на площади 251 тыс. га (25% к прогнозу) при урожайности 20,2 ц/га и намолочено 505 тыс. тонн.

Ведомство напоминает, что по данным регионов, сельскохозяйственные культуры под урожай 2018 года посеяны на площади более 26 млн га.

Как уточняется в сообщении, зерновой клин составляет 14,6 млн га, в том числе: озимых зерновых сохранилось 7,3 млн га. Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 7,3 млн га, из них: кукуруза на зерно посеяна на площади 4,6 млн га, гречка - на площади 104,6 тыс. га, просо - 44,5 тыс. га.

Кроме того, подсолнечника посеяно 5,8 млн га, сои - 1,8 млн га, сахарной свеклы - 282 тыс. га.