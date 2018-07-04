Цена продажи э/э в ОРЭ в июне снизилась на 2,4%

Средняя цена продажи производителями электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) в июне 2018 года снизилась на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем – с 1119,5 до 1092,83 грн/МВт-ч.

Согласно данным на сайте ГП "Энергорынок", средняя цена продажи ГК ТЭС в июне-2018 составила 1810,98 грн/МВт-ч (-4,7% к маю), НАЭК "Энергоатом" – 546,74 грн/МВт-ч (-0,3%), ГЭС – 657,02 грн/МВт-ч (+66%), ТЭЦ и др. – 2170,62 грн/МВт-ч (+1,2%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 5839,23 грн/МВт-ч (+2,3%).

Доля НАЭК "Энергоатом" в общей структуре отпуска электроэнергии в ОРЭ в июне-2018 составила 58,05% по сравнению с 51,61% в мае, доля ГК ТЭС – 29,58% (28,84%), ТЭЦ и других станций – 3,65% (5,06%), ГЭС – 6,73% (12,18%) "зеленых" – 1,99% (2,31%).

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Отпуск электроэнергии в ОРЭ в июне составил 10 млрд 695,692 млн кВт-ч (+5,3% к июню-2017), в т.ч. НАЭК – 6 млрд 208,502 млн кВт-ч (+21,7%), ГК ТЭС – 3 млрд 164,196 млн кВт-ч (-17,1%), ГЭС – 719,514 млн кВт-ч (-0,1%), ТЭЦ и др. – 390,531 млн кВт-ч (+0,1%), "зелеными" – 212,95 млн кВт-ч (+60,4%).

Средняя цена покупки электроэнергии в ОРЭ за июнь для поставщиков по регулируемому тарифу (ПРТ) уменьшилась на 3,5% (с 1221,25 до 1179,03 грн/МВт-ч), тогда как для поставщиков по нерегулируемому тарифу (ПНТ) – возросла на 0,5% (с 1544,69 до 1552,74 грн/МВт-ч).

Доля ПРТ в общем объеме продажи э/э с ОРЭ за июнь составила 86,14% (8 млрд 414,207 млн МВт-ч), ПНТ – 13,86% (1 млрд 354,375 млн кВт-ч).

Как сообщалось, средняя цена продажи электроэнергии производителями в ОРЭ в 2017 году увеличилась на 11,9% по сравнению с 2016 годом – с 859,2 грн за 1 МВт-ч до 961,1 грн за 1 МВт-ч.