ЕБРР выделит $500 млн для финансирования строительства газопровода TAP

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в среду утвердил предоставление кредита в размере $500 млн на финансирование строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP), говорится в сообщении банка.

Бенефициаром по кредиту выступает Trans Adriatic Pipeline AG (занимается реализацией проекта строительства газопровода TAP).

TAP является частью проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" в Европу. Общая стоимость TAP оценивается в 4,5 млрд евро.

Первоначальная мощность TAP составит 10 млрд кубометров в год с возможностью ее удвоения.

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Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).