Экономика

16:08 04.07.2018

Dragon Capital консолидировал 100% логистического комплекса West Gate Logistic

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Dragon Capital консолидировал 100% логистического комплекса West Gate Logistic

Компания New Ukraine PE Holding (NUPEH, Кипр), входящая в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению у компании GLD Holding GmbH 40% логистического комплекса West Gate Logistic класса "А" (с. Стоянка Киевской области), консолидировав таким образом 100% собственности в объекте.

"Мы рады, что нам удалось консолидировать 100% собственности в West Gate Logistic, крупнейшем складском объекте в нашем портфеле, и одном из крупнейших комплексов в Киевской области. Это приобретение соответствует нашей вере в сектор профессиональной складской недвижимости и продолжение экономического восстановления в Украине в целом", - цитируется в сообщении пресс-службы генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Логистический комплекс West Gate Logistic построен в 2008 году. Общая площадь объекта составляет 97,2 тыс. кв. м, арендная – 96,3 тыс. кв. м. Ключевые арендаторы – Ekol Logistic, DC Ukraine, Rhenus Revival, Mary Kay.

New Ukraine PE Holding, основным акционером которой является фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund, приобрела 60% в West Gate Logistic в октябре 2016 года, одновременно с приобретением складского комплекса East Gate Logistic в Бориспольском районе Киевской области.

Теги: #west_gate_logistic #dragon_capital #логистика
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