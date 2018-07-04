Экономика

15:32 04.07.2018

Цены на нефть движутся разнонаправлено

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Цены на нефть движутся разнонаправлено

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в среду на фоне разнонаправленных факторов.

В частности, поддержку рынку оказывает новость о резком сокращении товарных запасов топлива в США на минувшей неделе. С другой стороны, негативное влияние оказывают заявления представителей Саудовской Аравии о том, что страна готова использовать резервные мощности для увеличения поставок нефти на мировой рынок.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 кв подорожали на $0,34 (0,44%) - до $78,1 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на $0,28 (0,38%) - до $73,86 за баррель. В среду обычная сессия на NYMEX проводиться не будет в связи с выходным в США, где празднуется День независимости.

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По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 4,5 млн баррелей, тогда как аналитики рассчитывали на менее значительное сокращение - на 3,267 млн баррелей, пишет OilPrice. Неделей ранее API сообщал об уменьшении резервов на почти 9,23 млн баррелей, а министерство энергетики США - на 9,89 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерства энергетики США в связи с праздником будут обнародованы на день позже обычного - в четверг в 18:00 мск. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти на 4,5 млн баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 250 тыс. баррелей.

Теги: #brent #цена
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