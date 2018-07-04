Акционеры МТБ Банка в июле рассмотрят вопрос о поглощении банка "Центр"

Акционеры МТБ Банка (Черноморск, ранее – Марфин Банк) на общем собрании 13 июля рассмотрят вопрос о реорганизации банка "Центр" путем его присоединения к МТБ Банку, говорится в официальном сообщении МТБ Банка в прессе.

Акционеры также намерены утвердить сроки реорганизации, создать комиссию по реорганизации и утвердить состав правления банка после завершения реорганизации.

Согласно данным НБУ, на начало 2018 года чистые активы МТБ Банка составляли 4,208 млрд грн, КБ "Центр" – 0,296 млрд грн, по этому показателю банки занимали соответственно 31 и 80 место среди 84 действовавших на тот момент банков.