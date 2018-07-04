Экономика

14:55 04.07.2018

Кабмин назначил и.о. зампредседателя ГФС Кривицкого и Бамбизова

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Кабмин назначил и.о. зампредседателя ГФС Кривицкого и Бамбизова

Кабинет министров Украины назначил исполняющими обязанности заместителей председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Виктора Кривицкого и Евгения Бамбизова.

"Назначили Виктора Кривицкого и Евгения Бамбизова", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГФС со ссылкой на решение правительства.

В.Кривицкий назначен замом по таможенному направлению, а Е.Бамбизова – по налоговому.

До назначения Е.Бамбизов был руководителем Офиса крупных налогоплательщиков, а В.Кривицкий возглавлял Волынскую таможню ГФС.

Теги: #бамбизов #гфс #кривицкий #зампредседателя #кабмин
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