Кабмин назначил и.о. зампредседателя ГФС Кривицкого и Бамбизова

Кабинет министров Украины назначил исполняющими обязанности заместителей председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Виктора Кривицкого и Евгения Бамбизова.

"Назначили Виктора Кривицкого и Евгения Бамбизова", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГФС со ссылкой на решение правительства.

В.Кривицкий назначен замом по таможенному направлению, а Е.Бамбизова – по налоговому.

До назначения Е.Бамбизов был руководителем Офиса крупных налогоплательщиков, а В.Кривицкий возглавлял Волынскую таможню ГФС.