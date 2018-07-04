"Совместный ритм" начатых в Украине и КНР реформ открывает новые возможности для двустороннего сотрудничества - китайский дипломат

В КНР следят за ходом начатых в Украине реформ и рассматривают их в качестве "бонусов и дивидендов" развития перспективного двустороннего сотрудничества, заявляют в китайской дипмиссии в Украине.

"Сегодня Украина отличается от той, что была раньше…И начатые реформы – это бонусы и дивиденды для развития перспективного двустороннего сотрудничества", - заявил советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Украине Лю Цзинь в ходе украинско-китайского бизнес-форума "Один пояс - один путь" в Киеве в среду.

По его словам, при том, что последние шесть лет Украина - четвертый торговый партнер для КНР на постсоветском пространстве, а КНР - второй по величине торговый партнер Украины, "в 2017 году двустороннее сотрудничество обрело новые очертания".

"В части инвестиций пока похвастаться нечем, но это начало и говорит о большом потенциале сотрудничества. Сегодня в КНР и в Украине идут реформы, развитие экономик Украины и КНР имеет совместный ритм, что создает новые возможности для двустороннего сотрудничества", - сказал китайский дипломат.

Среди наиболее перспективных сфер для развития партнерства, экономический советник дипмиссии выделил инфраструктуру, финансы и IT-сектор. "Эти направления имеют чрезвычайные возможности для сотрудничества", - сказал он. Также, по оценкам китайской стороны, большой потенциал двустороннего партнерства в области сельского хозяйства, а также в промсекторе, и в первую очередь, в химической промышленности.

Л.Цзинь акцентировал, что хотя между КНР и Украиной нет общей границы, объемы двустороннего товарооборота растут, между странами открыто прямое авиасообщение, действует особая визовая политика.

"Сегодня у китайского бизнеса в Украине есть большой спектр выбора сфер сотрудничества, где китайские компании могут продемонстрировать свои преимущества", - отметил он.

Согласно озвученным в ходе форума данным Китайской палаты международной торговли, в 2017 году товарооборот между КНР и Украиной превысил $3 млрд, что на 10% больше в сравнении с 2016 годом. Инвестиции КНР в Украину оцениваются в $300 млн, инвестиции Украины в КНР - в $110 млн.

Согласно ранее озвученным украинской стороной данным, по итогам 9 месяцев 2017 года двусторонний товарооборот между Украиной и КНР составил $5,6 млрд, что на 14,5% больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Согласно оценкам, озвученным по итогам проведения 3-го заседания украинско-китайской межправительственной комиссии в декабре 2017 года в Киеве, Украина и Китай выходят на новый, стратегический, уровень взаимодействия, который предусматривает реализацию совместных проектов на общую сумму около $7 млрд.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Украина и Китай подписали дорожную карту по реализации инициатив "Экономический пояс Большого шелкового пути" и "Морской шелковый путь", призванных усилить экономическое сотрудничество между Европой и Азией. Инициатива правительства КНР "Один пояс - один путь" предусматривает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. Согласно озвученным ранее послом КНР в Украине Ду Вэем оценкам, этот проект немыслим без Украины.

Проекты в рамках "Шелкового пути" в перспективе могут позволить Украине обойти транзитные ограничения России в страны Средней Азии.