Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 30 тыс. тонн зерновых

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 4 июля экспортировала 30 тыс. тонн зерновых.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в cреду, к настоящему времени экспортировано около 5 тыс. тонн пшеницы, 6 тыс. тонн ячменя, 19 тыс. тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 0,1 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2017/2018 МГ (МГ, июль-июнь), по предварительным данным, экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.