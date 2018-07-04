Кипрская IDS принудительно выкупит акции миноритариев Миргородского завода минвод

Кипрская International Distribution Systems Limited (IDS), владеющая 99,5609% акций ПАО "Миргородский завод минеральных вод" (Полтавская обл.), объявила о принудительном выкупе у миноритариев остальных ценных бумаг.

Согласно опубликованному в системе раскрытия информации НКЦБФР тексту публичного безотзывного требования о приобретении акций у миноритариев владельцем доминирующего пакета, акции будут выкупаться по рыночной стоимости, которая будет определена субъектом оценочной деятельности в соответствии с действующим законодательством Украины.

ПАО "Миргородский завод минеральных вод", один из крупнейших производителей бутилированных вод в Украине, входит в крупнейшую на украинском рынке бутылированных вод компанию IDS Borjomi Ukraine.

По итогам 2017 года компания получила чистую прибыль 15,32 млн грн, что на 31,4% меньше, чем в 2016 году.

IDS Borjomi Ukraine создана в конце 2004 года путем объединения Миргородского завода минеральных вод, Моршинского завода минеральных вод "Оскар", ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы" и "IDS Аква-Сервис". В 2008 году IDS Borjomi Ukraine завершила процесс консолидации разрозненных производств по розливу трускавецкой воды и создала на их основе единое предприятие - Трускавецкий завод минеральных вод.

Группа компаний IDS Borjomi Ukraine, входящая в состав IDS Borjomi International. Выпускает минеральную воду на четырех заводах (в Миргороде, Моршине и Трускавце (оба – Львовская обл.), Голой Пристани (Херсонская обл.) под торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Трускавецкая", "Старый Миргород", "Аляска", "Сорочинская". Кроме того, группа является эксклюзивным импортером грузинской минеральной воды "Боржоми" в Украине.