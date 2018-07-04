Экономика

13:44 04.07.2018

Кабмин назначил заместителя министра финансов

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Кабмин назначил заместителя министра финансов

Кабинет министров по представлению и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой в среду назначил на должность ее заместителя Юрия Гелетия, сообщается на веб-сайте ведомства.

Ю.Гелетий с октября 2015 года занимал должность директора департамента финансовой политики министерства, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынков финансовых услуг и ценных бумаг (ЦБ).

В должности заместителя министра финансов Ю.Гелетий продолжит работу над реформированием и развитием государственных банков, развитием небанковского сектора и привлечением публичных инвестиций.

"Министерство финансов приветствует решение правительства и благодарит за содействие в формировании в ведомстве профессиональной команды единомышленников-опытных управленцев, которые помогут в быстром и эффективном внедрении необходимых для страны реформ", - указано в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании 21 февраля утвердил обновленную стратегию реформирования государственного банковского сектора, предусматривающую, в том числе, сокращение до конца 2022 года доли госбанков в совокупных активах банковской системы до 24% с 55%.

Согласно документу, сокращение будет достигнуто за счет полного выхода государства к концу указанного периода из капитала Укргазбанка и ПриватБанка (оба – Киев), а также привлечения инвесторов в Укрэксимбанк и Ощадбанк (оба – Киев), тогда как доля активов финучреждений останется практически неизменной: Ощадбанка снизятся до 16% с 17%, ПриватБанка – до 18% с 20%, Укрэксимбанка - до 7% с 13% и Укргазбанка – останется на уровне 5%.

Стратегия реформирования госбанков также включают улучшение корпоративного управления в банках и создание независимых набсоветов.

Теги: #госбанки #реформирование #кабмин
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