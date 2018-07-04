Украина ожидает решения ВТО по транзитному спору с РФ до конца года

Украина рассчитывает до конца года получить решение Всемирной торговой организации (ВТО) по своей жалобе на Россию, которая с 2016 года ограничила транзит грузов в Казахстан и Киргизию по своей территории.

"Сейчас дело находится в активной стадии, решение ожидается в конце 2018 года", – говорится в сообщении Минэкономразвития и торговли (МЭРТ) в среду.

Ведомство подчеркивает, что эти ограничения являются непрозрачными, неоправданными, политически мотивированными, носят дискриминационный характер и не соответствуют международным обязательствам России, являясь торговой агрессией против Украины.

"Позиция Украины заключается в том, что действия России не соответствуют ее обязательствам в рамках ВТО, поэтому должны быть отменены", – отмечает МЭРТ.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин продлил на вторую половину 2018 года действие указа от 1 января 2016 года "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию РФ".

Этот указ устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через российскую территорию осуществляются только с территории Белоруссии при соблюдении особых условий. Речь о применении средств идентификации (пломб), функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы "ГЛОНАСС", а также о наличии у водителей учетных талонов.

В своей жалобе в ВТО Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%,в том числе в Казахстан - на 45,5%.

Помимо того, МЭРТ и Мининфраструктуры Украины заявляли о планах создать новый альтернативный экономически выгодный паромный маршрут через Грузию и Азербайджан, однако практическая реализация этих планов пока отсутствует.