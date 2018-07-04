Экономика

12:51 04.07.2018

Кабмин утвердил меморандум о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сельхозотрасли

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Кабмин утвердил меморандум о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сельхозотрасли

Кабинет министров Украины утвердил меморандум с правительством Саудовской Аравии об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Согласно пояснительной записке, меморандум был подписан 1 ноября 2017 года в Эр-Рияде. Его целью является взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в сфере сельского хозяйства и привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс Украины.

Теги: #сотрудничество #с_х #саудовская_аравия
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