Кабмин утвердил меморандум о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сельхозотрасли

Кабинет министров Украины утвердил меморандум с правительством Саудовской Аравии об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Согласно пояснительной записке, меморандум был подписан 1 ноября 2017 года в Эр-Рияде. Его целью является взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в сфере сельского хозяйства и привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс Украины.