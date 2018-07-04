Экономика

12:50 04.07.2018

Кабмин утвердил Смелянского гендиректором "Укрпошты"

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Кабмин утвердил Смелянского гендиректором "Укрпошты"

Правительство Украины на заседании в среду согласилось с предложением Мининфраструктуры назначить генеральным директором ПАО "Укрпошта" Игоря Смелянского, который в настоящее время исполняет обязанности гендиректора.

"Пункт 2: "Некоторые вопрос ПАО "Укрпошта". Нет возражений? – Нет. Решение поддержано", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания.

Согласно одобренному протокольному решению, Мининфраструктуры в месячный срок обязано обеспечить заключение контракта с И.Смелянским.

Как сообщалось, Кабмин 20 апреля 2016 года назначил И.Смелянского, менеджера американского офиса KPMG, главой правления Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпошта". При реорганизации в ПАО он перешел на должность и.о. гендиректора.

В конце июня 2018 года правительство объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрпошта". Результаты отбора должны быть обнародованы до 12 сентября.

Теги: #укрпошта #смелянский
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