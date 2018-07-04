Экономика

12:40 04.07.2018

Президент уполномочит Маркарову подписать изменения в соглашение между Украиной и ЕИБ в агросфере

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Президент уполномочит Маркарову подписать изменения в соглашение между Украиной и ЕИБ в агросфере

Кабинет министров Украины согласовал распоряжение президента Украины Петра Порошенко уполномочить и. о. министра финансов Оксану Маркарову на подписание изменений в финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) "Основной кредит для аграрной отрасли - Украина".

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Согласно пояснительной записке, соглашение на привлечение EUR400 млн от ЕИБ было подписано 28 декабря 2015 года и ратифицировано в сентябре 2016 года.

Внесенные изменения предусматривают, что кредитные средства будут направлены предприятиям частной и публичной формы собственности, работающим в секторах зерновых и масличных культур, а также аквакультур.

Как отмечается, принятие данного решения позволит начать использовать предоставляемые средства.

Теги: #еиб #маркарова #кабмин
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