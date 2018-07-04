Экономика

12:10 04.07.2018

Кабмин создал Нацфонд исследований

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Кабмин создал Нацфонд исследований

Кабинет министров Украины на заседании в среду создал Национальный фонд исследований, в задачи которого войдет поддержка фундаментальных и прикладных исследований, а также научно-технических разработок.

"Предусматривается, что именно этот фонд ответит на некоторые вызовы, которые связаны с недостаточностью прозрачности финансирования, и чтобы это финансирование попадало к самым лучшим из тех, кто может показывать результаты, и тратилось наиболее эффективно для нужд экономики и общества", - сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в ходе заседания Кабмина в среду, представляя данный проект решения.

По ее словам, деятельность фонда будет направлена, в том числе, на различные виды грантового финансирования.

Управлять Нацфондом будет правительство Украины.

Основными задачами Нацфонда исследований являются: поддержка фундаментальных исследований в отраслях природоведческих, технических, общественных и гуманитарных наук; поддержка прикладных исследований и научно-технических разработок в приоритетных направлениях развития науки и техники.

Органами управления Нацфонда будут его глава, наблюдательный совет, научный совет и дирекция.

Кабмин также установил предельную численность сотрудников в количестве 60 чел., определил, что до регистрации Нацфонда исследований будет продолжать действовать Госфонд фундаментальных исследований, который впоследствии присоединится к новосозданной структуре.

По словам Л.Гриневич, финансирование Нацфонда до 2020 года составит 10-15% от средств, которые выделяются на науку в Украине.

Теги: #исследование #гриневич #кабмин
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