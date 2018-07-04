ВСУ подтвердил обязательства двух поручителей по привлеченным у НБУ кредитам рефинансирования ПриватБанка

Верховный суд Украины 3 июля поддержал правовую позицию Национального банка Украины (НБУ) по обеспечению двумя поручителями выполнения обязательств ПриватБанка (Киев) по кредитам рефинансирования, сообщается на веб-сайте центробанка.

Речь идет об исках к НБУ ООО "Агротерминал Логистик" (Запорожье) и ПАО "Проектно-поисковый институт "Южмедбиосинтез" (Одесса) о расторжении ипотечных договоров с ПриватБанком.

Истцы, в частности, отмечали, что изменения в корпоративном портфеле заемщика (смена собственника банка после национализации) является существенным изменением обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора, из-за чего такой договор подлежит расторжению.

"Первая и апелляционные инстанции поддержали истцов. Национальный банк и ПриватБанк не согласились с такими решениями судей и обратились с кассационными жалобами в суд высшей инстанции. После всестороннего изучения сути спора Верховный суд отменил предыдущие судебные решения и полностью отказал в исках "Агротерминал Логистик" и "ППИ "Южмедбиосинтез", - указано в сообщении.

Национальный банк также отмечает, что решения ВСУ являются одним из примеров обеспечения принципа верховенства права в современных условиях реформирования правосудия в Украине, и ожидает, что правовая позиция ВСУ будет учтена другими судами в подобных спорах.

Кроме того, НБУ сообщил, что Киевский апелляционный хозяйственный суд 2 июля 2018 года рассмотрел апелляционные жалобы НБУ и ПриватБанка на решение Хозяйственного суда Киева по иску ООО "Имме" (Днепр) о расторжении ипотечного договора.

Суд удовлетворил апелляционные жалобы регулятора и банка и отказал в удовлетворении требований истца в полном объеме.

Как сообщалось, НБУ подал новые судебные иски в Швейцарии и Украине против бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям на сумму около 10 млрд грн.

Первый иск подан по месту жительства И.Коломойского в Швейцарии – в суд первой инстанции в Женеве. Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества ответчика в Украине - в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года ПриватБанк по размеру чистых активов занимал 1-е место (259,061 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.