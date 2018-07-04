Экономика

11:14 04.07.2018

"Астарта" в июле откроет три новых элеватора в Полтавской области

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"Астарта" в июле откроет три новых элеватора в Полтавской области

Агропромышленный холдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в Украине, в июле вводит в эксплуатацию три элеватора в Полтавской области: Яреськовский (100 тыс. тонн единовременного хранения), Лутовиновский (100 тыс. тонн) и Скороходовский (30 тыс. тонн).

Согласно сообщению пресс-службы, инвестиции в строительство элеваторов составили порядка EUR32 млн.

"На Лутовиновском и Яреськовском элеваторах работают по две линии приемки зерна, каждая производительностью 150 тонн/час. Такой же производительности и ния на Скороходовском. Все предприятия оснащены автоматизированной системой управления, имеют инфраструктуру для отгрузки зерна на железнодорожный и автотранспорт", - уточняется в сообщении.

Как отмечается, элеваторы уже будут принимать зерно нового урожая. В настоящее время их мощности позволяют обеспечить потребности как агрофирм "Астарты", так и местных партнеров.

Запуск элеваторов стал одним из этапов инвестиционной программы "Зерно Астарты", в рамках которой компания с 2015 года создает элеваторный комплекс общей мощностью хранения более 500 тыс. тонн. В настоящее время программа выполнена ориентировочно на 70%.

Как сообщалось, "Астарта" в 2017 году сократила чистую прибыль на 25,2% – до 1 млрд 758,6 млн грн при росте выручки на 31,8% – до 13,717 млрд грн.

В январе-марте 2018 года холдинг сократил чистую прибыль в 7,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 124,3 млн грн, его выручка снизилась на 28,7% – до 3 млрд 40,496 млн грн.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Теги: #астарта #полтавская_область #элеватор
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