Доллар США дешевеет к евро и иене

Доллар США дешевеет относительно евро и иены в среду, когда американские рынки закрыты в связи с праздником (День независимости).

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,1%.

Курс евро к доллару вырос до $1,1672 по сравнению с $1,1658 на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/иена торгуется на уровне 110,39 иены против 110,59 иены накануне.

Поддержку евро оказали политические новости из Германии, где накануне представители правящей коалиции достигли соглашения по вопросу миграции. Это сняло угрозу распада правящей коалиции и, соответственно, риск политического кризиса в ФРГ.

Тем временем, в Японии член совета управляющих Центробанка Ютака Харада высказался в защиту ультрамягкой кредитно-денежной политики. Он подчеркнул, что повышение ставок в ближайшее время нанесло бы ущерб финансовому сектору.

"Если Банк Японии поднял бы ставку, цены на облигации и акции снизились бы, а курс иены вырос. Это негативно сказалось бы на корпоративных прибылях, а повышение стоимости заимствования нанесло бы ущерб частным банкам", - отметил Ю.Харада.

Курс евро к иене на торгах в среду составляет 128,84 иены по сравнению с 128,93 иены на закрытие предыдущей сессии.

Тем временем, юань дорожает относительно доллара США вторую сессию подряд.

Курс американской валюты опустился до 6,6252 юаня/$1 по сравнению с 6,6425 юаня/$1 накануне.

Во вторник представители китайского ЦБ дали понять, что не собираются преднамеренно ослаблять нацвалюту, чтобы получить преимущество перед США в условиях торгового спора между двумя странами, и намерены поддерживать стабильный курс юаня.