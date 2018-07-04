Экономика

09:55 04.07.2018

Кабмин в среду намерен утвердить перечень особо важных объектов электроэнергетики и план по реализации Концепции системы профориентации

1 мин читать
Кабмин в среду намерен утвердить перечень особо важных объектов электроэнергетики и план по реализации Концепции системы профориентации

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 4 июля, намерен утвердить план мероприятий по реализации Концепции государственной системы профессиональной ориентации населения.

Согласно размещенной на сайте правительства повестке дня заседания, также планируется утвердить перечень особо важных объектов электроэнергетики, в том числе территорий запрещенной зоны и контролируемой зоны гидроэлектротехнических сооружений, обеспечение безопасности которых возлагается на ведомственную военизированную охрану, одобрить проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по преобразованию государственных унитарных коммерческих предприятий в государственные АО.

Кроме того, Кабмин планирует утвердить порядок добровольного страхования ответственности руководителей и членов набсоветов подконтрольных государству унитарных предприятий и хозяйственных обществ.

На заседании также будут рассмотрены вопросы "О Национальном фонде исследований Украины", предотвращения банкротства госпредприятия "Национальная кинематека Украины" и подписания соглашения с Бразилией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

В повестке дня также значится рассмотрение кадровых вопросов и вопросов с ограниченным доступом.

Начало заседания правительства Украины под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

Теги: #электроэнергетика #перечень #кабмин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин предлагает Раде отложить до апреля 2019 года реорганизацию двух инспекций в Госэнергонадзор

Кабмин понизил норму дивидендов для "Укрзализныци" за 2017 год с 75% до 30%

Кабмин объявил конкурс по отбору членов набсовета "Укрпошты"

Реформа электроэнергетики в Украине важнее трансформации газового сектора – Шефчович

Кабмин отменил "черную сотню" по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне

Кабмин разрешил полицейским круглосуточно контролировать таможенников

Кабмин утвердил 4 независимых членов набсовета "Укрзализныци"

Кабмин одобрил стратегию развития ОПК Украины на период до2028г

Гройсман поручил Минфину и Минэнергоугля подготовить предложения по погашению зарплатных долгов перед шахтерами

Кабмин поддержал план действий по борьбе с контрабандой

ПОСЛЕДНЕЕ

Доллар США дешевеет к евро и иене

Рынок акций США завершил торги во вторник в минусе

Фондовые рынки АТР падают вслед за котировками акций технологических компаний

Цены на нефть эталонных марок повышаются

"Ашан" в июле откроет первые в Украине магазины у дома "Мой Ашан"

"Нибулон" намерен реализовать инвестпроект в Египте на $2 млрд

Посредник в выдаче виз VF Consulting заявляет о конфликте с налоговой милицией

"Укроборонпром" завершил 40%-ное сокращение управленческого аппарата

Украина и Саудовская Аравия завершают отработку условий кооперации по серийному производству многоцелевых Ан-132 на мощностях в Таифе

Рада запретила рекламу на опорах наружного освещения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА