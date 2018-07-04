Кабмин в среду намерен утвердить перечень особо важных объектов электроэнергетики и план по реализации Концепции системы профориентации

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 4 июля, намерен утвердить план мероприятий по реализации Концепции государственной системы профессиональной ориентации населения.

Согласно размещенной на сайте правительства повестке дня заседания, также планируется утвердить перечень особо важных объектов электроэнергетики, в том числе территорий запрещенной зоны и контролируемой зоны гидроэлектротехнических сооружений, обеспечение безопасности которых возлагается на ведомственную военизированную охрану, одобрить проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по преобразованию государственных унитарных коммерческих предприятий в государственные АО.

Кроме того, Кабмин планирует утвердить порядок добровольного страхования ответственности руководителей и членов набсоветов подконтрольных государству унитарных предприятий и хозяйственных обществ.

На заседании также будут рассмотрены вопросы "О Национальном фонде исследований Украины", предотвращения банкротства госпредприятия "Национальная кинематека Украины" и подписания соглашения с Бразилией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

В повестке дня также значится рассмотрение кадровых вопросов и вопросов с ограниченным доступом.

Начало заседания правительства Украины под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.