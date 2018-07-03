Посредник в выдаче виз VF Consulting заявляет о конфликте с налоговой милицией

ООО "Ви Эф Консалтинг Сервисез" (Киев), входящее в сеть VFS Global и предоставляющее посреднические услуги при оформлении виз по договорам с 16 дипломатическими миссиями, заявляет о неоправданном давлении со стороны налоговой милиции.

Как сообщил генеральный директор ООО Георгий Шевченко на пресс-конференции в Киеве во вторник, последние полгода в офисах компании проводятся обыски и допросы, что приводит к помехам и остановке оформления виз гражданами Украины.

"Наша компания не имеет никаких нареканий со стороны государственных органов. За эти полгода проверок нам не было предъявлено ни одного обвинения, не выставлено ни одной штрафной санкции, однако давление на предприятие только усиливается", – утверждает Г.Шевченко.

Как уточнил директор Международной коллегии адвокатов Андрей Антоненко со ссылкой на информацию из Реестра судебных решений, еще в 2016 году было возбуждено уголовное производство по факту деятельности ряда фиктивных, по версии следствия, предприятий, в рамках которого и проводились следственные действия в "Ви Эф Консалтинг Сервисез".

В то же время он утверждает, что за время расследования производство не продвинулось: не найдены ни подозреваемые, ни организаторы предприятий или конвертационного центра, ни какие-либо их связи с "Ви Эф Консалтинг Сервисез".

"Вместо того чтобы разыскивать организаторов этих конвертационных центров, следствие сконцентрировалось на деятельности нашей компании", - считает адвокат.

Г.Шевченко заявил, что действия правоохранителей ставят под угрозу своевременное получение виз украинскими гражданами, в связи с чем компания решила предать гласности эту ситуацию и обратилась за помощью с письмами к президенту Украины, генпрокурору, в МИД и Минюст, а также к бизнес-омбудсмену.

В пресс-релизе "Ви Эф Консалтинг Сервисез" указывается, что компания обслуживает около 1 млн граждан в год в 17 визовых центрах по Украине.

Согласно госреестру, ООО было создано в 2006 году. Его владельцем в настоящее время является кипрская "Экрон Энтерпрайзес Лтд.", а конечные бенефициары отсутствуют, тогда как ранее владельцем было VF Worldwide Holdings Ltd.

Выручка компании в 2016 году осталась на уровне 8,8 млн грн при чистом убытке 0,58 млн грн, тогда как годом ранее была получена чистая прибыль 1,13 млн грн.

Данные за 2017 год отсутствуют.

Согласно информации в базе судебных решений, управление финансовых расследований Главного управления ГФС в мае 2016 года возбудило уголовное производство по факту умышленного уклонения должностными лицами ЧП "Визовый Сервис Центр" (Киев) от уплаты налога на прибыль и налога с доходов, полученных нерезидентом в Украине, а также подозрения в создании фиктивных предприятий. Причиной обысков в "Ви Эф Консалтинг Сервисез" указывается то, что ЧП "Визовый Сервис Центр" получал консультационные услуги от этого предприятия на сумму более 7 млн грн в 2015 году, немногим менее 7,3 млн грн - в 2016-м и около 3,36 млн грн – в 2017-м.

"Таким образом, есть достаточные основания утверждать, что коммерческий опыт в сфере открытия и эксплуатации визовых центров ЧП "Визовый Сервис Центр" фактически получило от ООО "Ви Эф Консалтинг Сервисез", на что указывают показания, предоставленные директором, обстоятельства использования знака VFS Global и другие обстоятельства…", – указано в определении суда от 21 декабря 2017 года.

Согласно госреестру, ЧП "Визовый Сервис Центр" было создано в 2011 году. Его владельцем является консорциум "БК", бенефициаром – Юлия Ким из Жашкова (Черкасская обл.). Ранее владельцем ЧП была компания Open World Solutions.

Выручка "Визовый Сервис Центр" в 2016 году возросла на 68,4% – до 568,73 млн грн, чистая прибыль – в 3,7 раза, до 192,76 млн грн.

Данные за 2017 год пока отсутствуют.

В пресс-службе ГФС агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что следственное управление финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева проводит досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам фиктивного предпринимательства и факту уклонения от уплаты налогов ЧП "Визовый Сервис Центр" более чем на 57 млн грн.

"После составления акта документальной проверки и открытия уголовного производства по данному факту "Визовый Сервис Центр" фактически прекратил работу, вместо этого создано юридическое лицо ООО "Ви Эф Консалтинг Сервисиз", которое продолжает осуществлять деятельность по оформлению виз. Имеются достаточные основания полагать, что указанные юридические лица являются связанными", – отмечает ГФС.

Фискальное ведомство указывает, что для установления доказательств в первом полугодии 2018 года был проведен ряд следственных действий, в том числе обыск офисного помещения 22 июня, "в ходе которого получены документы и носители информации, имеющие значение для установления истины по производству".

В настоящее время проводится экспертиза изъятых носителей информации, на которые постановлением следственного судьи наложен арест. После экспертизы они будут переданы владельцам для обеспечения ответственного хранения до принятия законного решения прокурором или судом, уточнили в ГФС.