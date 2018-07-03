Экономика

18:28 03.07.2018

Рада запретила рекламу на опорах наружного освещения

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Рада запретила рекламу на опорах наружного освещения

Верховная Рада запретила размещение рекламы на опорных и других элементах контактной сети на средствах и оборудовании наружного освещения.

За соответствующий законопроект (№3454) о внесении изменений в закон Украины "О рекламе", касающихся использования отдельных элементов благоустройства и контактной сети при осуществлении рекламной деятельности, в целом проголосовали 226 народных депутатов на вечернем заседании во вторник.

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Закон запрещает размещение рекламы или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие "должно ограничить тотальное господствование в городском пространстве рекламоносителей, которое привело к тотальному загрязнению наших улиц и площадей, и должно способствовать сохранению аутентичности и пространственной композиции объектов культурного наследия и архитектурных ансамблей, улучшить ситуацию в сфере безопасности дорожного движения".

Теги: #реклама #освещение #рада #запрет
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