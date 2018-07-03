Экономика

18:05 03.07.2018

"Укрзализныця" повысила плату за использование своих вагонов

2 мин читать
"Укрзализныця" повысила плату за использование своих вагонов

"Укрзализныця" увеличила ставки оплаты за использование собственных вагонов в пределах от 0,9% до 21% в зависимости от типа вагона.

Согласно сообщению филиала "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ) "Укрзализныци" во вторник, новые ставки вступают в силу с 28 июля – через 30 дней после публикации в газете "Урядовый курьер", а утверждены они были решением правления 15 июня этого года.

Согласно им, больше всего (на 21%) подорожают окатышевозы – до 907,2 грн в сутки (с НДС), тогда как на крытые вагоны и минераловозы ставки повышены на 19,5% – соответственно до 817,2 грн и 925,2 грн.

Ставка оплаты за наиболее распространенные полувагоны возросла на 10,7% – до 720 грн, на зерновозы – на 8,9%, до 855,6 грн, платформы-лесовозы – на 8,2%, до 522 грн, цементовозы – на 7,2%, до 692,4 грн, фитинговые платформы – на 7,5%, до 547,2 грн, цистерны – на 5,8%, до 684 грн.

Меньше всего повышение коснулось самых дорогих думпкаров и хоппер-дозаторов – на 2,8%, до 1196,4 грн и универсальных платформ – на 0,9%, до 538,8 грн.

В то же время тем же решением правление "Укрзализныци" существенно изменило коэффициенты порожнего пробега отдельных типов вагонов. Если ранее они были одинаковыми для минерало-, цементо-, окатышевозов, фитинговых платформ, думпкаров и других – на уровне 0,61, то с 28 июля для цементовозов они вырастут до 0,76, окатышевозов – до 0,85, минераловозов – до 1,04 думпкаров – до 1,22, других вагонов – до 1,02, тогда как фитинговых платформ – упадут до 0,02.

Помимо этого, "Укрзализныця" решила воспользоваться своим правом и взимать дополнительную плату в размере суточной оплаты вагона на операции, связанные с отправлением и прибытием груза, и в случае переадресации грузов. Перевозка грузов с использованием паромной переправы и в случае перегрузки груза в вагоны другой ширины колеи будет сопряжена с необходимости его оплаты еще за двое суток.

Теги: #вагоны #укрзализныця #тарифы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укрзализныця" до июля запустит три модернизированные электрички, до конца года – 22

Французская Alstom заинтересована в сотрудничестве с "Укрзализныцей"

Аграрные и промышленные ассоциации просят премьера решить проблему дефицита грузовых вагонов и подвижного состава

НКРЭКУ повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала" на 6% на 2018г

"Укрзализныця" в 2018г построила 1300 грузовых вагонов на своих заводах и купила 450 - Кравцов

"Укрзализныця" обвиняет Крюковский вагонзавод в завышении цен на пассажирские вагоны

"Урядовый курьер" опубликовал новые правила рынка электроэнергии

"Урядовый курьер" опубликовал уточнение НКРЭКУ о расчете ОСМД за электроэнергию по диффтарифам

Первый опыт работы в номинационном комитете оказался лучше ожиданий – глава представительства IFC

В Полтавской области неизвестные подвесили к мосту над железной дорогой пакет с камнями, об который локомотив разбил лобовое стекло

ПОСЛЕДНЕЕ

Посредник в выдаче виз VF Consulting заявляет о конфликте с налоговой милицией

"Укроборонпром" завершил 40%-ное сокращение управленческого аппарата

Украина и Саудовская Аравия завершают отработку условий кооперации по серийному производству многоцелевых Ан-132 на мощностях в Таифе

Рада запретила рекламу на опорах наружного освещения

Верховний Суд України підтвердив законність ДПТ Рибальського острова

Законопроекты о "зеленом тарифе" на электроэнергию из мусора и "налоге на упаковку" не соответствуют Соглашению об ассоциации Украина-ЕС – посольство Евросоюза

Энергосообщество выступит посредником в споре "Укртрансгаза" с НКРЭКУ по новому Кодексу ГТС

Задержки авиарейсов связаны с превышением количества туристов возможностей чартерных перевозчиков – МЭРТ

Львовская обладминистрация за год сэкономила на вывозе ТБО из Львова 100 млн грн

Омелян считает необходимым лишить лицензии туроператора Oasis Travel

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА