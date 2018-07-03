Законопроекты о "зеленом тарифе" на электроэнергию из мусора и "налоге на упаковку" не соответствуют Соглашению об ассоциации Украина-ЕС – посольство Евросоюза

Политика в области переработки отходов в Украине должна соответствовать иерархии обращения с отходами в Европейском Союзе, а внесенные в Верховную Раду законопроекты № 4835-д и №6602 не соответствуют обязательствам Киева Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, заявляют в Представительстве Евросоюза в Украине.

"Политика в области переработки отходов в Украине должна соответствовать иерархии отходов ЕС и сосредоточиться на предотвращении и повторном использовании отходов. Проекты законов № 4835-д, предусматривающий высокие льготные тарифы для сжигания отходов и №6602 - не соответствуют обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Представительства ЕС в Украине во вторник днем.

Как сообщалось, 31 июля 2017 года группа народных депутатов Украины из разных фракций внесла в парламент законопроект №4835-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины по стимулированию использования бытовых отходов как альтернативного источника энергии", которым предлагается ввести "зеленый тариф" на электроэнергию из мусора и расширенную ответственность производителей упаковки за ее утилизацию.

Согласно тексту законопроекта, "зеленый тариф" будет применяться исключительно к электроэнергии, производимой из бытовых отходов, которые до того прошли сортировку. Из таких отходов должны быть исключены опасные компоненты, а также материалы, пригодные для вторичного использования (пластик, стекло, бумага, металл).

Кроме того, документ предполагает введение расширенной ответственности производителя упаковки за ее утилизацию. Такой производитель может самостоятельно организовать повторное использование упаковки, ее материальную утилизацию (использование как вторсырья), либо же уплатить экологический налог. Как отмечено в законопроекте, переработка (утилизация) бытовых отходов выводится из-под государственного регулирования, а цены на подобные услуги предлагается формировать свободно на договорных началах.

Государству в лице НКРЭКУ предлагается устанавливать тарифы исключительно на захоронение бытовых отходов. При этом уровень таких тарифов должен стимулировать развитие утилизации. Законопроект вводит запрет на захоронение бытовых отходов вне полигонов твердых бытовых отходов с 2020 года. Кроме того, с 2025 года запрещается захоронение неутилизированных бытовых отходов, то есть таких, которые не были до того использованы для получения вторичных материалов и энергии. Документ вводит четкую приоритетность операций по обращению с бытовыми отходами.

Законопроект №6602 "О внесении изменений в закон Украины "Об отходах" (относительно имплементации требований директив ЕС в сфере обращения с отходами)", внесенный в парламент в июне 2017 года, по словам заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Березенко, вводит европейские стандарты поведения и утилизации отходов.

Вместе с тем, еще до внесения в Верховную Раду законопроектов №4835-4838 и №6602 (все касаются политики обращения с отходами) Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация, Всеукраинская аграрная рада, Союз молочных предприятий, ассоциация "УкрПапир" и производственно-экологическое предприятие "Укрвторма" раскритиковали их и призвали инициаторов законодательных инициатив отозвать их.

"На этой неделе в повестке дня (Верховной Рады - ИФ) целый пакет законопроектов, основная идея которых - введение налога на производство упаковки. По сути, это двойное налогообложение … средства от которого должны пойти на утилизацию. В то же время никаких нормативов, показателей по утилизации и переработке эти законопроекты не устанавливают", - сказала менеджер по вопросам стратегического развития Американской торговой палаты в Украине Юлия Стельмах на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По ее словам, упомянутые законопроекты предлагают альтернативу уплате налога - организацию расширенной ответственности. "Возможно ли функционирование организации расширенной ответственности в рамках этого пакета законопроектов? Вводится обязанность банковской гарантии в сумме EUR1 млн, которую не все субъекты хозяйствования могут себе позволить, и обязанность 100%-ной материальной утилизации", - отметила Ю.Стельмах.

По данным ассоциации "УкрПапир", введение налога на упаковку приведет к росту стоимости продукции на 10-15%.

В Американской торговой палате сообщили, что неоднократно поднимали вопрос о необходимости скорейшего принятия Национальной стратегии обращения с отходами, где будут заложены базовые европейские принципы раздельного сбора, расширенной ответственности, иерархии обращения с отходами, и разработке проекта закона об отходах, на котором будет базироваться система обращения с различными видами отходов.