Энергосообщество выступит посредником в споре "Укртрансгаза" с НКРЭКУ по новому Кодексу ГТС

Центр по решению споров и медиации при секретариате Энергетического сообщества 27 июня назначил Предигага Гржичича посредником в споре между ПАО "Укртрансгаз" и Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по вопросу соответствия нового Кодекса газотранспортной системы (ГТС) европейским нормам и практикам, сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

Соответствующее решение Энергетическое сообщество приняло на основании обращения "Укртрансгаза" от 26 июня и в соответствии с актом секретариата Энергосообщества 2016/3/ECS.

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П.Гржичич является руководителем газового сектора секретариата Энергетического сообщества.

"Укртрансгаз" воспользовался существующей возможностью (привлечь Энергосообщество в качестве посредника – ИФ), поскольку НКРЭКУ, несмотря на многочисленные обращения оператора ГТС, отказалась рассматривать изменения в Кодекс ГТС и продолжает настаивать на внедрении действующей его редакции с 1 августа 2018 года", - отмечают в пресс-службе.

В "Укртрансгазе" считают необоснованным упразднение НКРЭКУ понятий "услуга балансировки" и "несанкционированный отбор" в Кодексе ГТС и уверены, что это приведет к хищениям газа и масштабным манипуляциям.

Кроме того, по мнению оператора ГТС, неуместным является и заложенный НКРЭКУ в Кодекс ГТС ретроспективный подход к определению размера финансового обеспечения поставок газа (без учета прогнозных объемов поставки).

В "Укртрансгазе" также указывают на запрет регулятором свободного рынка мощностей на внутренних точках выхода из ГТС, на предоставление операторам газораспределительных сетей исключительного права на покупку таких мощностей. Помимо этого, в компании считают непрозрачной и несбалансированной тарифную методологию НКРЭКУ.

"Укртрансгаз" неоднократно публично заявлял, что недавно разработанная и принятая НКРЭКУ версия Кодекса ГТС не соответствует европейскому энергетическому законодательству, несет значительные риски не только для оператора ГТС, но и для существования рынка газа в целом", - резюмируют в пресс-службе компании.

Как сообщалось, вице-премьер министр Украины Владимир Кистион настаивает на обязательности перехода к суточной балансировке газа с 1 августа, когда должна заработать новая редакция Кодекса ГТС.