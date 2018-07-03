Экономика

17:08 03.07.2018

Задержки авиарейсов связаны с превышением количества туристов возможностей чартерных перевозчиков – МЭРТ

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Задержки авиарейсов связаны с превышением количества туристов возможностей чартерных перевозчиков – МЭРТ

Проблема задержек международных чартерных авиарейсов в Украине связана с тем, что количество украинских туристов превысило объем пассажиромест, которые могут предоставить чартерные перевозчики, сообщил заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук.

"Проблема, которая остро встала в этом летнем сезоне, напрямую связана с увеличением количества желающих отдохнуть (за границей – ИФ), что в разы превысило объем пассажиромест, которые авиаперевозчики чартерных рейсов фактически могут предоставить, и постоянным демпингованием цен на туры. Неудовлетворительное техническое состояние самолетов добавляет негатива, приводит к постоянному выходу из строя бортов и в соответствии со сбоем рейсов в обоих направлениях", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам М.Титарчука, постоянные задержки авиарейсов влекут за собой затраты на проживание и питание туристов, а также выплаты компенсаций за задержки вылетов. При этом ни туроператоры, ни авиаперевозчики не хотят брать на себя эти дополнительные расходы.

"Чтобы окончательно не сорвать этот туристический сезон, призываю туроператоров и авиаперевозчиков к взаимопониманию для оптимизации летной программы с максимальным учетом потребностей туристов в летний сезон. Туроператорам при заключении договоров с чартерными перевозчиками необходимо учитывать реальную способность и мощность авиакомпании, а также быть уверенными, что у последней есть резервные борта", - написал М.Титарчук.

Замминистра также сообщил, что во вторник из Туниса прибыли четыре самолета с последними группами туристов, застрявших в этой стране (702 чел.).

Как сообщалось, несколько суток сотни украинских туристов не могли вылететь из Туниса и ряда других стран в Украину.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что компании, по вине которых украинские туристы не смогли вовремя вылететь из ряда стран, должны понести соответствующее наказание.

Теги: #пассажиропоток #туроператоры #туристы #авиарейсы #мэрт
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