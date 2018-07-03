Львовская обладминистрация за год сэкономила на вывозе ТБО из Львова 100 млн грн

Львовская облгосадминистрация с июля 2017 по июль 2018 года сэкономила на вывозе отходов из Львова 100 млн грн, сообщил директор департамента развития и эксплуатации ЖКХ Львовской ОГА Назарий Романчук.

"За этот период из Львова вывезли 226 тонн твердых бытовых отходов (ТБО), из которых 85 тыс. тонн – на полигоны во Львовской области, а 141 тыс. тонн – на полигоны за пределами Львовской области", - рассказал Н.Романчук на пресс-конференции во вторник.

По его словам, экономии удалось достичь благодаря усиленному контролю над вывозом отходов и оптимизации маршрутов их перевозки.

"Сэкономленные средства передали в виде субвенций местным властям территорий, принимающих ТБО из Львова", - указал директор департамента.

Он отметил, что всего Львовский горсовет перечислил ОГА 300 млн грн за указанный период и 200 млн грн выплачены компаниям, которые занимаются вывозом отходов из Львова.

По его данным, за эти 100 млн грн реализованы более 170 мероприятий, в частности, ремонт жилья, улиц, дворов, закупка специальной техники на полигоны, контейнеров для бытовых отходов и т.д.

Н.Романчук отметил, что 50 млн грн привлекли из резервного госфонда - на эти средства провели обустройство и реконструкцию четырех полигонов, закупили восемь единиц спецтехники для полигонов и три линии для сортировки отходов.

Как сообщалось, 1 июля 2017 года Львовская ОГА взяла на себя контроль над вывозом ТБО из Львова.