Омелян считает необходимым лишить лицензии туроператора Oasis Travel

Лишить лицензии туристического оператора Oasis Travel, клиенты которого несколько суток не могли вернуться после отдыха в Украину, предлагает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Все эти вопросы (о санкциях в отношении туроператора Oasis – ИФ) будут рассматриваться завтра (в среду – ИФ) на совещании под председательством Степана Кубива (первый вице-премьер – ИФ). Министерство экономического развития и торговли отвечает за туристическую отрасль, Министерство инфраструктуры здесь – добрый советник. Со своей стороны я обратился с рекомендацией лишить туроператора лицензии и обратиться в правоохранительные органы", - сказал В.Омелян, отвечая на вопросы журналистов на брифинге во вторник.

В свою очередь, генеральный директор Bravo Airways Игорь Логвиненко заявил, что авиакомпания намерена судиться с туроператором Oasis.

"Мы отрабатываем свою юридическую часть, будем подавать в суд на заказчика… Все последние рейсы были выполнены за счет авиакомпании: мы перевезли около 1,5 тыс. чел.", - сообщил он.

Как пояснил И.Логвиненко, начиная, с 27 июня авиакомпания не имела подписанных дополнительных соглашений с туроператором об осуществлении авиаперевозок.

"На каждый рейс компания подписывает с заказчиком дополнительные соглашения, которые регламентируют выполнение конкретного рейса. У нас они были подписаны до 27 июня. То есть, обязательств авиакомпании перед пассажирами нет… Перед заказчиком мы выполнили все обязательства, а то, что заказчик не выполнил перед пассажирами, - вопрос отношений между пассажирами и туроператором", - пояснил гендиректор.

Исполнительный директор компании JoinUp! Дмитрий Сероухов заявил, что туроператор стал заложником ситуации, из-за чего его клиенты также пострадали из-за конфликта между авиакомпанией "Браво" и туроператором Oasis Travel.

"Мы не являемся заказчиком рейсов авиакомпании "Браво" в Тунис. Мы оказались такими же заложниками ситуации, как и другие турагентства, которые продавали туры, имея часть мест на этих рейсах", - резюмировал Д.Сероухов.

Как сообщалось со ссылкой на В.Омеляна, все граждане Украины, которые "застряли" в Тунисе, Албании, Грузии и других странах из-за конфликта между туроператором Oasis и авиакомпанией "Браво", сегодня возвращены в Украину.

Ранее украинская авиакомпания "Браво" сообщила, что проблема с доставкой пассажиров и отменой рейсов возникла из-за сформировавшейся задолженности туроператора Oasis в размере 25 млн грн.

В то же время Oasis назвал эту информацию недостоверной и возложил ответственность за срыв полетов на авиакомпанию.