Кистион настаивает на переходе к суточной балансировке газа с 1 августа

Вице-премьер министр Украины Владимир Кистион настаивает на обязательности перехода к суточной балансировке газа, сообщила пресс-служба правительства.

"Это основание для прозрачных взаимоотношений на газовом рынке, поэтому никаких срывов в запуске этой системы не может быть. Нужно сделать все возможное, чтобы с 1 августа выполнить закон и сделать невозможными коррупционные риски при торговых операциях с природным газом", - цитирует его пресс-служба.

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По мнению вице-премьера, НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укртрансгаз" следует приложить максимальные усилия для своевременного перехода на суточное балансирование.

Как сообщалось, с 1 августа в Украине согласно закону "О рынке природного газа" все субъекты рынка должны перейти с месячной на суточную балансировку.

Балансирование газовой системы - это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансирование проводится адресно с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.