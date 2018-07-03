Экономика

15:24 03.07.2018

Рада ограничила внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн куб. м/год, временно запретила экспорт дров

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Рада ограничила внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн куб. м/год, временно запретила экспорт дров

Верховная Рада ограничила внутреннее потребление необработанного лесоматериала в размере 25 млн куб. м в год на срок действия запрета вывоза за пределы таможенной территории Украины (экспорта) необработанных лесоматериалов.

За законопроект (№5495) о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанного лесоматериала во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата.

Согласно учтенным правкам ко второму чтению документа, существенно усилена административная и уголовная ответственность за незаконную вырубку леса и его дальнейший экспорт вне таможенного контроля (контрабанду).

В частности, в Кодекс Украины об административных правонарушениях вносится норма, согласно которой незаконная порубка и перевозка, хранение незаконно вырубленных деревьев влекут за собой наложение на граждан штрафа от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 необлагаемый минимум – 17 грн), а на должностных лиц – от 75 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (в действующем на сегодня законодательстве - от 5 до 10 и от 7 до 12 необлагаемых минимумов доходов граждан соответственно).

В случае повторного правонарушения в течение года размер штрафа составляет для граждан от 30 до 60 необлагаемых минимумов, для должностных лиц – от 300 до 600.

Помимо этого, согласно изменениям в Уголовный кодекс Украины, перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля необработанного лесоматериала или пиломатериалов ценных или редких пород карается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Те же действия, которые совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием его служебного положения карается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Если эти действия совершены организованной группой лиц или в особо крупных размерах, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью в течение трех лет и с конфискацией имущества.

В законопроект ко второму чтению внесена норма о временном запрете (сроком на восьми лет со дня вступления в силу закона) вывоза за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта топливной древесины (товарная позиция УКТВЭД 4401).

Однако в ходе принятия законопроекта в зале парламента была внесена правка: для того, чтобы под запрет экспорта попала именно топливная древесина (а не пеллеты или топливные гранулы, которые уже являются продуктом переработки), код УКТВЭД детализирован с 4 знаков до 10 (4401 10 0000).

"Этот закон снимает последние предостережения наших международных партнеров относительно соответствия моратория на экспорт леса-кругляка нашим международным соглашениям. Второе: он предусматривает чрезвычайно жесткую уголовную ответственность за контрабанду леса-кругляка, которая за последние пять лет превысила $1 млрд. Закон также запрещает экспорт дров, из которых мы тоже можем делать пеллеты", - подчеркнул в заключительном слове глава профильного комитета ВР, соавтор законопроекта Виктор Галасюк.

Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Теги: #древесина #рада #лес #лесоматериалы
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