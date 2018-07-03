МК "Запорожсталь" увеличил именной стипендиальный фонд лучшим студентам запорожских вузов почти вдвое

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, увеличил стипендиальный фонд лучшим студентам, которые обучаются на профильных факультетах запорожских вузов почти вдвое - до 440 тыс. грн с 230 тыс. грн.

Согласно сообщению на корпоративном сайте, стипендиальный фонд распространяется на студентов Запорожского национального университета, Запорожского национального технического университета, Запорожской государственной инженерной академии и металлургического колледжа ЗГИА.

При этом отмечается, что мотивационная программа, направленная на поддержку учащейся молодежи, стартовала на комбинате в 2015 году. За это время именные стипендии "Запорожстали" получили около 400 лучших студентов Запорожья.

В 2018 году годовой стипендиальный фонд программы увеличен с 230 тыс. грн до 440 тыс. грн - стипендии выросли в три раза: для учащихся ЗМК ЗГИА именная стипендия "Запорожстали" теперь составляет более 1500 грн, для студентов вузов – свыше 2100 грн. Повышенные стипендии от "Запорожстали" уже распределены между студентами, которые продемонстрировали высокие результаты по итогам летней сессии.

Стипендиатами мотивационной программы "Запорожстали" могут стать студенты, обучающиеся по государственному заказу на третьем и четвертом курсах, а также в магистратуре. Основные требования к претендентам – высокий средний балл, прохождение практики на предприятии, написание научных работ по специфике комбината. Приветствуется участие в научно-исследовательских работах, конференциях и олимпиадах, активная гражданская позиция и участие в общественной жизни.

После получения диплома стипендиаты "Запорожстали" пользуются приоритетным правом трудоустройства на комбинат. При этом напоминается, что с начала 2018 года на предприятие принято более 400 молодых работников.

Как сообщалось, в 2017 году средняя зарплата на предприятии выросла в среднем на 25% и удерживает лидирующие позиции в отрасли.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.