Экономика

14:06 03.07.2018

МХП намерен в 2018 г. внедрить web-платформу и мобильное приложение "Агропортал" по обмену информацией

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МХП намерен в 2018 г. внедрить web-платформу и мобильное приложение "Агропортал" по обмену информацией

Агрохолдинг МХП в 2018 году планирует внедрить web-платформу и мобильное приложение "Агропортал" для обмена информацией между структурными подразделениями холдинга и внешними поставщиками сырья и услуг.

Согласно информации в опубликованном нефинансовом отчете агрохолдинга за 2017 год, проект разрабатывают с целью построения коммуникаций и взаимодействия с фермерами по актуальным ценам закупки и продажи, внесению актуальных остатков на складах сельхозпродукции, формированию предложения или заказов, внедрению партнерских программ и функционала автоматизированной обратной связи.

"Этот проект направлен на повышение оперативности и точности информации о потенциальных соглашениях, эффективности планирования закупок, повышение лояльности существующих и привлечения новых клиентов за счет улучшения качества взаимодействия между компанией и ее партнерами", - говорится в отчете.

В планах на 2018 год также продолжать внедрение системы электронного документооборота; внедрить Qlik Sense (Business Intelligence) с целью получения единой платформы для аналитики ключевых показателей и проведения исследования данных; разработать мобильные приложения для получения оперативной информации для агрономов и торговых агентов; внедрить решение для автоматизированного контроля топлива и транспортировки зерна с целью исключения случаев краж и махинаций и др.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Земельный банк компании по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза - до $230 млн по сравнению с 2016 годом, выручка - на 13,4%, до $1,288 млрд.

Теги: #агрохолдинг #мхп #коммуникации
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