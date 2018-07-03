Экономика

13:14 03.07.2018

Рада отказалась освобождать от НДС импорт оборудования для электростанций на ВИЭ

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Рада отказалась освобождать от НДС импорт оборудования для электростанций на ВИЭ

 Верховная Рада отклонила поправку к законопроекту №8295 об освобождении от уплаты НДС до конца 2019 года импортного оборудования для электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

В ходе подтверждения соответствующей правки во вторник за нее проголосовали только 155 парламентариев.

Автором правки является депутат от "Народного фронта" Юрий Вознюк, поставить же ее на подтверждение зала потребовал депутат от БПП Виктор Пинзеник.

Теги: #ндс #оборудование #виэ #рада
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