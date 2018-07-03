Экономика

12:48 03.07.2018

Египет заявляет о планах "Нибулона" инвестировать в эту страну $2 млрд

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Египет заявляет о планах "Нибулона" инвестировать в эту страну $2 млрд

Компания "Нибулон" (Николаев), один из крупнейших зернотрейдеров Украины, планирует инвестировать $2 млрд в строительство зернохранилищ и флота для транспортировки зерна по Нилу, сообщило Министерство снабжения и внутренней торговли Египта по итогам рассмотрения министром Али аль-Мосельхи результатов визита египетской делегации в Николаев 22-26 мая этого года.

Согласно релизу на сайте министерства, этот проект предполагается реализовать в четыре этапа, первый из которых запланирован на 2018-2019 годы.

Предполагается, что будут построены зернохранилища (река/море) вблизи двух средиземноморских портов – Александрии и Думьята, где уже отобраны соответствующие земельные участки, а также 20 барж водоизмещением 2 тыс. тонн для перевозки зерна по Нилу.

В сообщении отмечается, что украинская делегация должна прибыть в Египет в июле, чтобы начать создание египетской дочерней компании.

В ходе визита в Украину "Нибулон" ознакомил египетскую делегацию со своим опытом создания комплексной инфраструктуры для перевозки зерна по Днепру и Южному Бугу, которая включает строительство зернохранилищ и флота барж и буксиров.

Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить комментарий "Нибулона" об этом проекте.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн. Компания имеет 11 речных терминалов на Днепре и Южном Буге, флот, насчитывающий 67 единиц и Николаевский судостроительный завод.

"Нибулон" обрабатывает 83 тыс. га. Компания экспортирует сельхозпродукцию в более чем 60 стран мира. Ежегодный объем экспорта превышает 4,5 млн тонн.

Теги: #инвестиции #египет #нибулон
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