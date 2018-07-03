Рада приняла закон о возобновлении кредитования

Верховная Рада во вторник приняла во втором чтении и в целом закон №6027-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования".

За принятие документа проголосовало 239 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), принятие указанного документа обеспечит решение существующих проблемных вопросов, создающих системные препятствия для возобновления кредитования экономики и несущих дополнительные риски деятельности национальных и иностранных инвесторов.

"В условиях защищенности прав кредиторов банки смогут выдвигать более лояльные требования к потенциальным заемщикам. Это, безусловно, будет способствовать активному кредитованию, снижению стоимости кредитных ресурсов и, соответственно, облегчению доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к банковским продуктам", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада в середине мая текущего года приняла в повторном первом чтении законопроект №6027-д о возобновлении кредитования, который предполагает облегчение доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к банковским займам.

В ходе доработки законопроекта была уточнена норма, в частности, относительно доступа банков к Государственному реестру активов гражданского состояния. Такой доступ предлагается предоставлять при письменном согласии физического лица, которого касаются сведения.

Помимо этого, с 12 до 6 месяцев сокращены сроки предъявления кредитором требований к наследникам со дня получения им свидетельства на наследство. При этом данная норма исключает ситуацию, когда банк не знал и не мог знать об открытии наследства.