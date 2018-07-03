Экономика

11:01 03.07.2018

Авария на энергосети Азербайджана нарушила работу сухопутных нефтепромыслов ГНКАР

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Авария на энергосети Азербайджана нарушила работу сухопутных нефтепромыслов ГНКАР

 Авария на энергосети Азербайджана, случившаяся в ночь на вторник, нарушила работу части нефтепромыслов Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR), сообщает азербайджанское агентство Report со ссылкой на источники в компании.

"Проблемы в энергосети Азербайджана временно нарушили режим работы сухопутных промыслов компании SOCAR. На морских промыслах компании, находящихся на балансе нефтегазодобывающих управлений "Нефтяные Камни", "28 Мая", и на месторождении Булла НГДУ им. Нариманова операции по добыче нефти и газа продолжаются в нормальном режиме за счет внутренних источников энергоснабжения", - сообщает издание.

По данным источника в ГНКАР, деятельность добывающих платформ на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, на месторождении Шах-Дениз, а также экспорт нефти и газа с Сангачальского терминала также продолжаются в обычном режиме.

"Несмотря на возникшие сложности в энергосистеме, в целом проблем в деятельности нефтегазового сектора Азербайджана нет. Кроме того, у SOCAR нет никаких проблем с газоснабжением теплоэлектростанций АО "Азерэнержи", - отмечается в сообщении.

Агентству "Интерфакс-Азербайджан" не удалось пока получить официальный комментарий ГНКАР о текущей ситуации на производственных предприятиях Госнефтекомпании в сфере добычи нефти и газа и о ситуации с экспортом.

Как сообщалось, в ночь со 2 на 3 июля в результате изменения погодных условий и аномальной жары на территории Азербайджана, в связи с чрезмерным использованием электроэнергии в стране вышел из строя трансформатор на Мингечевирской ГЭС и произошел пожар. В результате весь Азербайджан несколько часов оставался без света. В настоящее время электроснабжение постепенно восстанавливается.

Теги: #нефть #азербайджан
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