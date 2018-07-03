МОТ, Дания и Минсоцполитики запускают проект по улучшению управления рынком труда в Украине

Международная организация труда (МОТ) при поддержке правительства Дании и Министерства социальной политики Украины начинает реализацию пятилетнего проекта с целью улучшения управления рынком труда "Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине".

"Министерство иностранных дел Дании очень радо предоставить поддержку в рамках данного проекта", - сказал посол Дании в Украине Рубен Мадсен в ходе презентации проекта в Киеве во вторник.

Он подчеркнул, что у Дании есть большой опыт в сфере реформирования и развития рынка труда.

"Проект направлен на то, чтобы изменить жизнь украинцев, в частности молодежи, которой сейчас трудно получить доступ к рынку труда", - добавил директор регионального офиса МОТ Хайнц Коллер.

По его словам, одной из компонент программы будет реформирование служб занятости и поддержка организаций работодателей и профсоюзов.

Проект запускается в Украине и с целью улучшения управления рынком труда, уменьшения несоответствия профессиональных навыков требованиям рынка труда, содействия предпринимательству и улучшению социального диалога и институциональных возможностей социальных партнеров.

В рамках проекта МОТ рассчитывает оказать поддержку четырем областям Украины при помощи концепции местных партнерств занятости, модернизировать три учебных плана профессионально-технического образования, создать пять новых услуг для четырех региональных офисов Государственной службы занятости, осуществить подготовку семи основных и 75 местных тренеров по программе МОТ "Начни и совершенствуй свой бизнес", обеспечить обучение 4,5 тыс. человек на курсах предпринимательской деятельности, усовершенствовать институциональные возможности социальных партнеров для более плодотворного социального диалога, обеспечь обучение 240 человек техникам коллективных переговоров и создать пять платформ для ведения и заключения коллективных переговоров на отраслевом уровне.

Отмечается, что проведение такой деятельности будет способствовать достижению цели устойчивого развития страны (достойный труд и экономический рост) и согласуется с инструментами и политикой Европейского соседства.