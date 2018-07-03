Экономика

10:51 03.07.2018

В Узбекистане увеличили зарплаты бюджетников и пенсии на 7%

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В Узбекистане увеличили зарплаты бюджетников и пенсии на 7%

Размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, а также пенсий, социальных пособий и стипендий в Узбекистане с 15 июля будут увеличены в среднем на 7% раза, говорится в указе президента страны Шавката Мирзиеева, опубликованном во вторник в СМИ республики.

Минимальный размер зарплаты в Узбекистане с 15 июля устанавливается на уровне 184 тыс. 300 сумов (23,5 доллара) в месяц, минимальная пенсия по возрасту и пособие инвалидам с детства будут увеличены до 360 тыс. 460 сумов (46 долларов), а пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, составят - 221 тыс. 190 сумов в месяц.

"Все виды все виды надбавок и доплат к заработной плате и к пенсиям, компенсационные и другие выплаты, установленные в отношении к минимальной заработной плате, производятся с 15 июля 2018 года от определенного указом размера минимальной заработной платы", - говорится в указе.

Расходы, связанные с повышением заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, пособий и стипендий, производятся за счет государственного бюджета Узбекистана и внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов, отмечается в документе.

Вместе с тем, хозрасчетные объединения, предприятия и организации будут повышать зарплату в соответствии с минимальной заработной платой за счет повышения эффективности производства и снижения затрат труда.

Предыдущее повышение минимального размера зарплаты в среднем на 15% состоялось в Узбекистане в декабре 2017 года.

Теги: #узбекистан
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