Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в мае увеличилась на 6,5% – Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в мае 2018 года увеличилась на 6,5% к апрелю-2018 и составила 36,1 млрд грн (без учета электроэнергии).

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета аннексированного Крыма и г.Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Согласно статданным, в целом в мае 2018 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 6,8 млрд грн, что составило 100,7% начисленной за этот месяц суммы (за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в мае-2018 зафиксирован в Одесской (в 2 раза выше сумы начислений), Харьковской, Херсонской и Николаевской областях (в 1,5 раза больше начислений). Самый низкий уровень оплаты – в Ивано-Франковской, Черниговской и Винницкой областях (37 - 44%).

В Киеве уровень оплаты составил 124,6%.

Согласно данным Госстата, в январе-мае 2018 года с населением заключено 31,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 200,4 млн грн.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в мае-2017 составили 875,4 грн.