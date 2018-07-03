Экономика

10:36 03.07.2018

PwC оштрафована на $625,5 млн

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PwC оштрафована на $625,5 млн

Аудиторская компания PwC обязана выплатить компенсацию в размере $625,5 млн в связи с банкротством в 2009 году Colonial Bank из штата Алабама, говорится в постановлении окружного суда США.

Аудиторы PwC обвинялись в том, что они проглядели крупнейшую в США схему ипотечного мошенничества с участием банка и одного из ведущих ипотечных андеррайтеров в США - Taylor, Bean & Whitaker (TBW). PwC была аудитором Colonial BancGroup, материнской компании Colonial Bank, в 2002-2008 годах.

Как сообщалось, TBW на протяжении нескольких лет превышал кредит в банке, чтобы покрыть недостаток собственных средств. Взамен компания продавала Colonial Bank ипотечные облигации, уже проданные другим инвесторам, однако аудит PwC не обнаружил эти нарушения.

Обвинителем выступала Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США, которая понесла убытки в связи с банкротством Colonial Bank в размере около $3 млрд.

PwC - крупнейшая компания мира, специализирующаяся на оказании услуг бизнесу, включая аудит. Ее выручка в прошлом финансовом году, завершившемся в июне 2017 года, составила $37,7 млрд.

Теги: #сша #штраф #pwc
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