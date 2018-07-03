Крупная авария на ГЭС в Азербайджане лишила электричества всю страну, электроснабжение восстанавливается

Авария произошла на Мингечевирской ГЭС в Азербайджане, в результате весь Азербайджан несколько часов оставался без света, постепенно электроснабжение восстанавливается.

В ночь со 2 на 3 июля в результате изменения погодных условий и аномальной жары на территории Азербайджана, в связи с чрезмерным использованием электроэнергии в стране, вышел из строя трансформатор на Мингечевирской ГЭС и произошел пожар.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник в энергетическом секторе утром во вторник, работа Мингечевирской ГЭС приостановлена. "В настоящее время работа всех 8 блоков ГЭС приостановлена", - сказал он.

По информации министерства энергетики, основной причиной прекращения энергоснабжения по всему Азербайджану, по предварительным оценкам, является размыкание сети.

"Основной причиной аварии, произошедшей в ночь со 2 на 3 июля, по первичным оценкам, стало размыкание на основной узловой подстанции в Мингечевире", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.

Как сообщил агентству руководитель отдела по связям с общественностью ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы, энергоснабжение Баку уже полностью восстановлено, регионов страны - частично.

"В результате оперативно принятых мер удалось восстановить энергоснабжение по стране. В настоящее время энергоснабжение в Баку восстановлено на 100%, в регионах страны - на 80%", - сказал Я.Бабанлы.

По его словам, энергоснабжение в регионах вскоре будет восстановлено полностью.

В пресс-службе Бакинского метрополитена агентству "Интерфакс-Азербайджан" сообщили, что ряд станций метро в настоящее время закрыт на прием пассажиров в связи с проблемами с энергоснабжением.

Авария в энергосистеме повлияла и на деятельность водоснабжающего предприятия ОАО "Азерсу". Пресс-секретарь компании Анар Джабраиллы сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан", что в связи с прекращением ночью энергоснабжения были остановлены все водоочистные сооружения.

"В настоящее время в большей части Баку имеются проблемы с водоснабжением, но они будут постепенно устраняться. В целом, после восстановления энергоснабжения необходимо 12-14 часов на нормализацию системы водоснабжения. Поэтому в течения дня вторника могут быть определенные проблемы с водоснабжением", - сказал он.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", для энергоснабжения регионов страны, прерванного в результате аварии на Мингечевирской ГЭС, Азербайджан импортировал электроэнергию из России и Грузии.

В Азербайджане в последние дни установилась аномальная жара: температура воздуха превышала 40 градусов, в некоторых районах страны она доходила до 50 градусов.

Ситуация находится под личным контролем президента Ильхама Алиева.

Мингечевирская ГЭС введена в эксплуатацию в 1954 году. Через год была введена в эксплуатацию менее мощная Варваринская ГЭС, которая расположена на 14 км ниже вниз по течению реки Кура и является контррегулятором Мингечевирской ГЭС. Вместе они образуют Мингечевирский каскад ГЭС. Мощность Мингечевирской ГЭС в результате реконструкции в 2018 году увеличена с 284 МВт до 424 МВт.