Госбюджет в I пол.-2018 недовыполнен по доходам на 3,1%, в июне на 12,2%

Доходы госбюджета Украины по итогам первого полугодия 2018 года составили 463,18 млрд грн, отставание от плановых показателей выросло до 3,1% с 0,6% по итогам пяти месяцев и 1,8% - по итогам четырех месяцев.

Как сообщает Государственное казначейство в понедельник, по сравнению с первым полугодием прошлого года достигнут рост доходов на 13,7%.

Поступления в общий фонд за январь-июнь-2018 составили 409,45 млрд грн, что на 3,5% ниже плана, но на 20,9% лучше показателя января-июня-2017.

Госказначейство уточняет, что доходы госбюджета в июне 2018 года составили 79,33 млрд грн, что на 10,98 млрд грн, или на 12,2% меньше планового показателя. Согласно его данным, по сравнению с июнем прошлого года бюджетные поступления возросли на 10,19 млрд грн, или на 14,7%.

Общий фонд получил в минувшем месяце 71,78 млрд грн, что на 13,6% меньше плана и на 13% превышает показатель годичной давности.

Как указано в материалах Госказначейства, налоговые поступления за шесть месяцев 2018 года принесли бюджету 190,22 млрд грн, что на 1?96 млрд грн, или на 1% ,jkmit планового показателя, тогда как таможенные – 150,07 млрд грн, не дотянув 5,07 млрд грн, или 3,3% до плана. По сравнению с шестью месяцами прошлого года налоговые показатели в этом году возросли на 17,2%, таможенные – на 8,7%. В Государственной фискальной службе (ГФС) невыполнение плана по доходам объясняют более высоким курсом гривни по сравнению с прописанным в госбюджете.

В июне поступления по налогам составили 25,71 млрд грн, что на 8,7% выше ожидаемого уровня и на 24,2% лучше июня-2017. Таможенные поступления за июнь оказались на 5,7% ниже запланированного уровня – 24,42 млрд грн, превысив показатель прошлого года всего на 4,2%.

В целом июньский план по ГФС был перевыполнен относительно плановых показателей на 1,2%. Поступления составили 50,13 млрд грн, что лучше показателя июня-2017 на 6 млрд грн, или на 13,6%.

Как уточнило Госказначейство, за первое полугодие этого года НДС был возмещен на суму 64,43 млрд грн, что на 13,1% больше показателя первого полугодия 2017 года. В том числе июньское возмещение составило 9,63 млрд грн по сравнению с 11,2 млрд грн в мае этого года и 9,1 млрд грн – в июне прошлого.

Доходы местных бюджетов в июне 2018 года составили 18,61 млрд грн, что на 10,9% превышает прошлогодний показатель, а в целом за первое полугодие местные бюджеты получили 111,65 млрд грн, что на 16,4% больше показателя шести месяцев прошлого года.

Согласно данным Госказначейства, поступления единого социального взноса (ЕСВ) в июне-2018 увеличились к июню-2017 на 26,6% – до 21,12 млрд грн, а за полугодие– на 27,8%, до 107,73 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2017 году возросли на 28,7% – до 793,27 млрд грн, а расходы – на 22,5%, до 839,24 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн (прирост на 15,7%), расходы – на уровне 991,7 млрд грн (+18,2%).