Украина и Турция обсудят в Анкаре перспективы наращивания двустороннего ВТС

Украина и Турция обсудят текущее наполнение и перспективы расширения двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС) в рамках намеченного на 3-5 июля в Анкаре очередного заседания украинско-турецкой межправительственной комиссии по вопросам ВТС, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в оборонном секторе в понедельник.

"Повестка заседания отражает взаимные интересы сторон по активизации текущего сотрудничества, а также изучению возможностей расширения партнерства с учетом новых тенденций в геополитической ситуации в регионе", - сказал источник.

Как сообщалось, Киев и Анкара активизировали двустороннее ВТС в новой геополитической ситуации в 2014 году. В числе перспективных направлений сотрудничества рассматривается бронетанкостроение, авиадвигателестроение, радиолокация, навигация, связь, ракетное вооружение.

По данным источников агентства "Интерфакс-Украина" в оборонном секторе, Украина может принять участие в ряде оборонных программ Турции по созданию отдельных видов вооружений, включая создание турецкого истребителя, а также турецкого основного боевого танка (ОБТ) третьего поколения Altay. В настоящее время "Укроборонпром" и турецкая Aselsan отрабатывают возможность налаживания технологического сотрудничества в области производства оптико-электронного оборудования. На первом этапе базовой сферой сотрудничества рассматривается бронетанкостроение.

Осенью 2016 года входящая в "Укроборонпром" госфирма "Укринмаш" и турецкая Havelsan Hava Elektronik Sanayi подписали соглашение о совместной разработке средств радиотехнической разведки (РТР).

В октябре 2017 года входящее в "Укроборонпром" госпредприятие "Спецтехноэкспорт" и турецкая Aselsan подписали соглашение о поставке турецкой стороной систем тактической связи УКВ-диапазона для ВСУ. Озвученные в 2017 году планы двустороннего ВТС включают, среди прочего, совместное создание беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая ударные, в рамках партнерства ГП "Антонов" и Turkish Aerospace Industries (TAI).