Экономика

18:58 02.07.2018

Рынок акций Украины начал торговую неделю ростом

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Рынок акций Украины начал торговую неделю ростом

Фондовый рынок Украины завершил первые торги недели ростом биржевых индексов: номинальный индекс "Украинской биржи" (значение устанавливается на основании информации о цене спроса и предложения – ИФ) повысился на 1,33% - до 1601,34 пункта, индекс ПФТС – на 0,28%, до 463,95 пункта.

Торговый оборот на ПФТС составил 1,08 млрд грн, в том числе акциями 0,35 млн грн.

Сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,33%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,8% - до 434,7 пункта при объеме торгов до 1,4 млн злотых (9,73 млн грн).

В "индексной корзине" подорожали бумаги "Кернела" (+2,1%).

Снизились в цене акции KSG Agro (-5,66%) и "Агротона" (-2,69%).

Теги: #биржа #фб
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