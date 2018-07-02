Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 26,3 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник повысился до 26,305 грн/$1 с 26,34 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,275-26,335 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,2327 грн/$1 с 26,3275 грн/$1. Торговый оборот составил $348,92 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $512,22 млн.