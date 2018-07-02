Экономика

18:34 02.07.2018

50 иностранных компаний уйдут с рынка Ирана из-за восстановления санкций

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50 иностранных компаний уйдут с рынка Ирана из-за восстановления санкций

Десятки международных компаний объявили о намерении свернуть деятельность в Иране в связи с решением США восстановить санкции в отношении Тегерана, сообщил директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук на брифинге в понедельник.

"Более 50 иностранных компаний объявили о желании уйти с иранского рынка, в частности, из энергетического и финансового секторов", - сказал Б.Хук.

"Мы будем оказывать серьезное давление на Иран до тех пор, пока он не изменит поведение в регионе", - добавил представитель госдепартамента.

Б.Хук заявил, что США вновь введут в действие санкции против Ирана в два приема - 4 августа и 6 ноября.

"Ключевая часть нашей стратегии (в отношении Ирана - ИФ) - кампания максимального экономического и дипломатического давления. Действие первой части наших санкций восстановят 4 августа", - сказал он.

Он уточнил, что данные санкции будут касаться автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.

"Оставшуюся часть санкций восстановят 6 ноября. Эти санкции будут иметь своей целью энергетический сектор Ирана, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, и транзакции, связанные с Центральным банком Ирана", - отметил он.

Б.Хук подчеркнул, что цель Вашингтона - свести на нет продажу Тегераном нефти.

В то же время Б.Хук заявил, что США не ставят своей задачей "смену режима" в Иране, а "изменение поведения руководства Ирана, чтобы оно (поведение - ИФ) соответствовало тому, что в самом деле хочет иранский народ".

Теги: #сша #иран
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