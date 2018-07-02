Экономика

18:33 02.07.2018

НБУ разработал методические рекомендации по управлению рисками в платежных системах

2 мин читать
НБУ разработал методические рекомендации по управлению рисками в платежных системах

Национальный банк Украины (НБУ) разработал методические рекомендации по управлению рисками в платежных системах украинских банков и небанковских учреждений.

Как сообщается на сайте центробанка, указанный документ подготовлен в поддержку конструктивного диалога и партнерства с участниками платежного рынка, а также с целью улучшения функционирования платежных систем и уменьшения рисковости их деятельности.

Методические рекомендации Нацбанка содержат общую информацию о системе управления рисками, а также о рисках платежной системы (правовые, финансовые, коммерческие, операционные и т.д.) и механизмы управления ими.

НБУ напоминает, что организация денежных переводов и расчетов относится к одной из рисковых сфер деятельности, в том числе, из-за сложности процедур и инструментов, используемых платежными организациями, высокой мобильности и оперативности расчетов, а также быстрого развития новых технологий и систем дистанционного банковского обслуживания. При этом возможность возникновения и реализации рисков со временем только возрастает, что может негативно влиять на участников платежных систем и их пользователей.

Регулятор уверен, что соблюдение разработанных рекомендаций способствует повышению эффективности управления рисками в платежных системах.

"В документе учтен лучший международный опыт центральных банков и рекомендации экспертов миссий Всемирного банка и Международного валютного фонда по вопросам оверсайта платежных систем. Рекомендации НБУ предназначены для применения на практике платежными организациями платежных систем-резидентов, что поспособствует повышению качества документов, подаваемых регулятору в соответствии с законодательством", - указано в сообщении.

НБУ также напоминает, что Комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года предусмотрено усовершенствование оверсайта платежных систем в части управления рисками.

Теги: #нбу #рекомендации
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НБУ расширил доступ к первичным размещениям ОВГЗ

Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины за май почти не изменилась

Предприятия торговли и сферы услуг начали округлять цены

Профицит платежного баланса Украины в мае-2018 снизился на 8,3%

НБУ получил от белорусского Паритетбанка заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка

Украинские банки в мае получили чистую прибыль в размере 2,088 млрд грн

НБУ и Crane Currency договорились о сотрудничестве в сфере изготовления денежных знаков

ВТБ Банк повысил адекватность капитала вдвое к нормативу - НБУ

Рада приняла закон "О валюте"

Ослабление интереса инвесторов к emerging markets пока слабо затрагивает валютный рынок Украины – НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Турция обсудят в Анкаре перспективы наращивания двустороннего ВТС

Рынок акций Украины начал торговую неделю ростом

МЭРТ инициирует обнуление ставки ввозной пошлины на пряжу для производства швейных ниток

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 26,3 грн/$1

50 иностранных компаний уйдут с рынка Ирана из-за восстановления санкций

Курс юаня к доллару США упал до минимума с августа

Украина возбудила антидемпинговое расследование импорта цемента из РФ, Беларуси и Молдовы

Цены на нефть усилили снижение к вечеру

Украина ввела квоты на импорт серной кислоты и олеума

Порошенко обсудил с руководством компании Unilever готовящиеся изменения в налоговой сфере

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА