Национальный банк Украины (НБУ) разработал методические рекомендации по управлению рисками в платежных системах украинских банков и небанковских учреждений.

Как сообщается на сайте центробанка, указанный документ подготовлен в поддержку конструктивного диалога и партнерства с участниками платежного рынка, а также с целью улучшения функционирования платежных систем и уменьшения рисковости их деятельности.

Методические рекомендации Нацбанка содержат общую информацию о системе управления рисками, а также о рисках платежной системы (правовые, финансовые, коммерческие, операционные и т.д.) и механизмы управления ими.

НБУ напоминает, что организация денежных переводов и расчетов относится к одной из рисковых сфер деятельности, в том числе, из-за сложности процедур и инструментов, используемых платежными организациями, высокой мобильности и оперативности расчетов, а также быстрого развития новых технологий и систем дистанционного банковского обслуживания. При этом возможность возникновения и реализации рисков со временем только возрастает, что может негативно влиять на участников платежных систем и их пользователей.

Регулятор уверен, что соблюдение разработанных рекомендаций способствует повышению эффективности управления рисками в платежных системах.

"В документе учтен лучший международный опыт центральных банков и рекомендации экспертов миссий Всемирного банка и Международного валютного фонда по вопросам оверсайта платежных систем. Рекомендации НБУ предназначены для применения на практике платежными организациями платежных систем-резидентов, что поспособствует повышению качества документов, подаваемых регулятору в соответствии с законодательством", - указано в сообщении.

НБУ также напоминает, что Комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года предусмотрено усовершенствование оверсайта платежных систем в части управления рисками.